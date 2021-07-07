Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar James Austin ile görüştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede Hamide Karzai Havalimanı'nın işletmesi ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı. Görüşmeye yarın devam edilmesine karar verildi.