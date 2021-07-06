Son dakika: 12 kişiyi öldüren seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkındaki karar açıklandı!

12 FARKLI CİNAYET

Hasan Bayram cinayeti ile ilgili duruşma devam ediyor. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği iddia edildiği 12 farklı cinayetin 6'sından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

'BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM'



Cinayetler arasında yer alan Şeker Köseoğlu ile Hasan Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili yargılandığı davada sanık Çayıroğlu hakim karşısına çıktı. Ünye Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Mehmet Ali Çayıroğlu, tutukluğu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Mahkeme başkanının 'söylemek istediğin bir şey var mı?' sorusu üzerine Çayıroğlu, "Ben ne Şeker Köseoğlu'nu ne de diğer kişileri öldürmedim. Sadece dolandırıcılıktan sabıkam vardır. Ben kimseyi öldürmedim. Allah biliyor. Asıl bunları yapan insanlar dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Ben mağdur durumdayım. Beraatimi istiyorum. Yalancı şahitler getiriyorlar, Hasan Bayram'ın öldüğünü sosyal medyadan öğrendim. Ailesine başsağlığında bulundum. Suçsuzum" dedi.