Son dakika: 12 kişiyi öldüren seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkındaki karar açıklandı!
Ordu'da ve Samsun'da 12 kişiyi öldürmesi nedeniyle gözaltına alınan seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 cinayetin 5 tanesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alınan kararda Mehmet Ali Çayıroğlu'nun müebbet hapis cezasında herhangi bir takdir indiriminin uygulanmayacağı da belirtildi.
Samsun ve Ordu'da 12 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu, Türkiye'nin il seri katili olarak adlandırılmıştı. Seri katil zanlısı, 12 cinayetin 5 tanesinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
MAHKEME KARARI AÇIKLANDI
Mehmet Ali Çayıroğlu, bugün ise Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kez daha mahkemeye çıktı. Bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle mahkemeye bağlanan katil zanlısı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde öldürülen Şeker Köseoğlu ile birlikte Hasan Bayram cinayetleriyle ilgili duruşmaya katıldı. Şeker Köseoğlu cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS CEZASI
Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, Şeker Köseoğlu'nu kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasına ve herhangi bir takdir indiriminin uygulanmamasına karar verildi. Yine öldürülen Şeker Köseoğlu'nun büyükbaş hayvanları ve kişisel eşyalarının yağmalanması ile ilgili 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
12 FARKLI CİNAYET
Hasan Bayram cinayeti ile ilgili duruşma devam ediyor. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği iddia edildiği 12 farklı cinayetin 6'sından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.
'BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM'
Cinayetler arasında yer alan Şeker Köseoğlu ile Hasan Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili yargılandığı davada sanık Çayıroğlu hakim karşısına çıktı. Ünye Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Mehmet Ali Çayıroğlu, tutukluğu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Mahkeme başkanının 'söylemek istediğin bir şey var mı?' sorusu üzerine Çayıroğlu, "Ben ne Şeker Köseoğlu'nu ne de diğer kişileri öldürmedim. Sadece dolandırıcılıktan sabıkam vardır. Ben kimseyi öldürmedim. Allah biliyor. Asıl bunları yapan insanlar dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Ben mağdur durumdayım. Beraatimi istiyorum. Yalancı şahitler getiriyorlar, Hasan Bayram'ın öldüğünü sosyal medyadan öğrendim. Ailesine başsağlığında bulundum. Suçsuzum" dedi.
KÖSEOĞLU'NUN KIZLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Cinayete kurban giden Şeker Köseoğlu'nun kızları Naciye Çam ve Nurgül Akman mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamadı. Naciye Çam, "Annemin katilinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum" derken, Nurgül Akman ise, "Yanında yardım ve yataklık edenlerde bulunsun. En ağır ceza verilsin. Annemin ne suçu vardı. Biz babasız büyüdük. Annemden sonra da yaşayamıyoruz. Değer miydi? Adalet tecelli etsin" ifadelerini kullandı. Şeker Köseoğlu'nun oğlu Recai Köseoğlu ise "İçimiz yanıyor. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti Çayıroğlu'nun Şeker Köseoğlu ile Hasan Bayram'ı öldürdüğünün delillerle sabit olduğuna karar vererek, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'yağma' suçundan da 25 yıl hapis cezasına hükmetti.
Öte yandan Çayıroğlu, geçtiğimiz aylarda Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi'yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1.798 TL hesaplara yatacak! Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MEB tarih verdi! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 atama tercihleri...
- Öğretmen tayinlerinde geri sayım! İl içi atama başvuruları ne zaman? 2021 isteğe bağlı yer değiştirme takvimi!
- Otomobil fiyatlarına temmuz zammı! Sıfır araba fiyatları ağızları açık bırakıyor! İşte en ucuz ve en yüksek araçlar...
- Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? Güncel tablo...
- İlkokul 1. sınıf hangi okula gidecek? 2021-2022 İlkokul kayıt sorgulama nasıl yapılır? e-Okul kayıt sorgulama ekranı!
- Son açıklamalar: 15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? Kabine kararları...
- Müjde üstüne müjde! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Bayram tatili kaç gün oldu, 11 gün oldu mu? Kurban Baramı tatili ne zaman başlıyor? 15 Temmuz ile birleşti mi?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...
- e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?
- İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...