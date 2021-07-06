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Son dakika: 12 kişiyi öldüren seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkındaki karar açıklandı!

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Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Son dakika: 12 kişiyi öldüren seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkındaki karar açıklandı!

Ordu'da ve Samsun'da 12 kişiyi öldürmesi nedeniyle gözaltına alınan seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 cinayetin 5 tanesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alınan kararda Mehmet Ali Çayıroğlu'nun müebbet hapis cezasında herhangi bir takdir indiriminin uygulanmayacağı da belirtildi.

Samsun ve Ordu'da 12 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu, Türkiye'nin il seri katili olarak adlandırılmıştı. Seri katil zanlısı, 12 cinayetin 5 tanesinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Mehmet Ali Çayıroğlu, bugün ise Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kez daha mahkemeye çıktı. Bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle mahkemeye bağlanan katil zanlısı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde öldürülen Şeker Köseoğlu ile birlikte Hasan Bayram cinayetleriyle ilgili duruşmaya katıldı. Şeker Köseoğlu cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS CEZASI

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, Şeker Köseoğlu'nu kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasına ve herhangi bir takdir indiriminin uygulanmamasına karar verildi. Yine öldürülen Şeker Köseoğlu'nun büyükbaş hayvanları ve kişisel eşyalarının yağmalanması ile ilgili 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 FARKLI CİNAYET

Hasan Bayram cinayeti ile ilgili duruşma devam ediyor. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği iddia edildiği 12 farklı cinayetin 6'sından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

'BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM'

Cinayetler arasında yer alan Şeker Köseoğlu ile Hasan Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili yargılandığı davada sanık Çayıroğlu hakim karşısına çıktı. Ünye Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Mehmet Ali Çayıroğlu, tutukluğu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Mahkeme başkanının 'söylemek istediğin bir şey var mı?' sorusu üzerine Çayıroğlu, "Ben ne Şeker Köseoğlu'nu ne de diğer kişileri öldürmedim. Sadece dolandırıcılıktan sabıkam vardır. Ben kimseyi öldürmedim. Allah biliyor. Asıl bunları yapan insanlar dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Ben mağdur durumdayım. Beraatimi istiyorum. Yalancı şahitler getiriyorlar, Hasan Bayram'ın öldüğünü sosyal medyadan öğrendim. Ailesine başsağlığında bulundum. Suçsuzum" dedi.

KÖSEOĞLU'NUN KIZLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cinayete kurban giden Şeker Köseoğlu'nun kızları Naciye Çam ve Nurgül Akman mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamadı. Naciye Çam, "Annemin katilinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum" derken, Nurgül Akman ise, "Yanında yardım ve yataklık edenlerde bulunsun. En ağır ceza verilsin. Annemin ne suçu vardı. Biz babasız büyüdük. Annemden sonra da yaşayamıyoruz. Değer miydi? Adalet tecelli etsin" ifadelerini kullandı. Şeker Köseoğlu'nun oğlu Recai Köseoğlu ise "İçimiz yanıyor. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti Çayıroğlu'nun Şeker Köseoğlu ile Hasan Bayram'ı öldürdüğünün delillerle sabit olduğuna karar vererek, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'yağma' suçundan da 25 yıl hapis cezasına hükmetti.

Öte yandan Çayıroğlu, geçtiğimiz aylarda Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi'yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında karar SERİ KATİL ZANLISI MEHMET ALİ ÇAYIROĞLU HAKKINDA KARAR

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun kan donduran mektubu MEHMET ALİ ÇAYIROĞLU'NUN KAN DONDURAN MEKTUBU

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