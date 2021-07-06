Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat'ta başlattığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor.

Operasyon kapsamında, Ovacık kırsalında iz ve mühimmat bulma köpeklerinin desteğiyle yapılan aramada; kayaların arasına gizlenen 1 RPG-7 roketatar, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, dolu 2 kalaşnikof şarjörü ve hücum yeleği ele geçirildi.