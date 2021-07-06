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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir sözünü daha tutmadı! Özel uçak sözü Malatya'da patladı

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Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir sözünü daha tutmadı! Özel uçak sözü Malatya'da patladı

2018'de "Biz özel uçakla gezmiyoruz. Bunu da değiştirmeyeceğiz. Söz, söz..." diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 senede sözünü yuttu. Yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Akşener, Malatya'ya özel jetle gitti. Vatandaşa verdiği sözü tutmayarak özel uçakla Malatya'ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener tepki geçti.

Malatya'ya ziyaret gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 sene önce söyledikleri gündeme geldi. Meral Akşener'in özel uçak hakkında verdiği sözü tutmaması vatandaşın tepkisine neden oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün bir takım temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gitmişti.

Akşener'in Malatya ziyareti için özel jet kullanması sonrasında Akşener'in özel jetlerle ilgili kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.

"ÖZEL UÇAKLA GEZMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ, ÖZEL JETE BİNDİ

Akşener'in jete binmesi sonrasında Akşener'in özel jetlerle ilgili sözleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Akşener'in 2018 yılında özel jetlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz özel uçakla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğiz, söz, söz. Yarın dört sene sonra beş sene sonra Meral ablayla gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim"

"DEVLETE AİT BÜTÜN UÇAKLARI SATACAĞIZ"

Akşener, sosyal medya hesabından 2018 yılındaki bir paylaşımında ise devlete ait tüm uçakları satacağını iddia etmişti.

Akşener paylaşımında "Buradan ilk defa ilan ediyorum. Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz, cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız" demişti.

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