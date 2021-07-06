İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir sözünü daha tutmadı! Özel uçak sözü Malatya'da patladı

Akşener'in 2018 yılında özel jetlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz özel uçakla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğiz, söz, söz. Yarın dört sene sonra beş sene sonra Meral ablayla gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim"