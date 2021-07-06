Son dakika: Almanya Yasemin Gündoğan'ı arıyor: 8 milyon Euro ile kayboldu! Ordu'da yaşayan babaanne ve dedesi konuştu
Son dakika haberine göre Almanya’da bir para dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, 8 milyon Euro çaldığı iddiasıyla ülke çapında aranıyor. Yasemin Gündoğan'ın Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan dedesi ve babaannesi, torunlarının böyle olaya karıştığına inanmadıklarını söyledi. Dede Mehmet Gündoğan, "Torunum bu karakterde değil. İnanın yerini bilsem polise şikayet ederim çünkü en azından polis torunumu bulursa canına bir şey gelmeden kurtarmış oluruz" dedi. Babaanne Fethiye Gündoğan ise ''Ekonomik olarak da durumu iyi olan birisi. Böyle bir iş yaptığına inanmıyorum. Ben torunumun bu işte zorlandığını, tehdit edildiğini düşünüyorum'' diye konuştu.
Almanya'nın Bremen'deki nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışan Yasemin Gündoğan, iddiaya göre 8 milyon euro ile ortadan kayboldu. Gündoğan'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Gündoğan'ın Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Neneli Mahallesi'nde yaşayan babaannesi Fethiye Gündoğan, olayla ilgili konuştu.
Torununun böyle bir olaya karıştığına inanamadığını belirten Gündoğan, "Benim torunum işinde gücünde olan birisiydi. Ekonomik olarak da durumu iyi olan birisi. Böyle bir iş yaptığına inanmıyorum. Torunum daha geçen yıl kendisine ev aldı. Böyle karakterde bir çocuk değil. Ben torunumun bu işte zorlandığını, tehdit edildiğini düşünüyorum. İnşallah canına bir şey gelmez" dedi.
'YERİNİ BİLSEM POLİSE ŞİKAYET EDERİM'
Dede Mehmet Gündoğan ise yaşananları 3 gün önce öğrendiğini belirterek, "Ne olduğunu, neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Torunum bu karakterde biri değil. İnanın yerini bilsem polise şikayet ederim çünkü en azından polis torunumu bulursa canına bir şey gelmeden kurtarmış oluruz. Bu işin arkasında mafya veya başka birilerinin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah canına bir şey gelmeden bulunur" diye konuştu.
Almanya'da Türk asıllı Yasemin Gündoğan'ın çalıştığı para dağıtım şirketinden 8 milyon euro çalarak kayıplara karışması üzerine Almanya'da özel ekip kuruldu. Alman basını haberi okurlarına 'Hırsızlığa yeni bir boyut kazandırdı' şeklinde duyururken Gündoğan'a yardım ettiği şüphesi ile bir kişi gözaltına alındı. Yine Alman basınında yer alan haberlere göre, söz konusu hırsızlığın oldukça profesyonelce yapıldığına vurgu yapıldı ve 'Bu işi tek başına yapma olasılığı düşük' yorumlarına yer verildi.
Alman polisi Türk asıllı kadının yurtdışına çıktığı ihtimali üzerinde duruyor. Gelen ilk bilgilere göre, Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçmış olabileceği belirtiliyor.
OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?
Alman basınına göre olay, 21 Mayıs'ta yaşandı. Şirkette müşterilerin sipariş ettiği paraların paketlenmesi ve güvenli nakliyesinden sorumlu olan Yasemin Gündoğan, hasta raporu aldı.
Ancak 28 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Paketlenmiş 8 milyon euro'luk banknotları ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmesi gereken Gündoğan'ın bunu yapmadığı anlaşıldı.
Gündoğan'ın olaydan sonra lüks bir minibüs kiraladığı kamera görüntüleri ile ortaya çıkmıştı.
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