Son dakika: Almanya Yasemin Gündoğan'ı arıyor: 8 milyon Euro ile kayboldu! Ordu'da yaşayan babaanne ve dedesi konuştu

Torununun böyle bir olaya karıştığına inanamadığını belirten Gündoğan, "Benim torunum işinde gücünde olan birisiydi. Ekonomik olarak da durumu iyi olan birisi. Böyle bir iş yaptığına inanmıyorum. Torunum daha geçen yıl kendisine ev aldı. Böyle karakterde bir çocuk değil. Ben torunumun bu işte zorlandığını, tehdit edildiğini düşünüyorum. İnşallah canına bir şey gelmez" dedi.