Son dakika: PKK'da çözülme tüm hızıyla devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

PKK'dan kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden birinin, Van HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bir annenin kızı olduğu öğrenildi.

Van HDP İl Başkanlığı önünde 4 aydır evladı için eylem yapan anne Hatice Dayan'ın 2014'te kandırılıp dağa kaçırılan kızı Şilan Dayan'ın, teslim olan 4 teröristten biri olduğu belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van'da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

255'İN ALTINA İNDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 255'in altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.