Boğaziçi'nde Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası asılmasına ilişkin yeni gelişme! Kim astı? Hangi isimler kaldırmak istemedi?

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde suça konu resmin asılması ve sergilenmesi eylemine katıldıklarının anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, resimde kullanılan arka planda, Müslümanlar tarafından yeryüzündeki en kutsal mekan sayılan, hac ibadetinin ifa edildiği Harem bölgesinde yer alan, her yıl milyonlarca Müslümanın ziyaret ettiği ve namaz ibadetinin yöneldiği kıble olan Kabe'nin bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede resimde Kabe'yi tamamen örtecek şekilde "Şahmeran" olarak bilinen mitolojik yaratık/tanrıça resminin yapıştırıldığı ve resmin dört köşesine ise "LGBTİ+" olarak anılan topluluğa ait kişileri temsilen kullanılan amblemlerin yapıştırıldığı dile getiriliyor.