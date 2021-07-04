15 Temmuz şehidinin babası: Rabbim bizden bir Gülşah aldı bir Gülşah verdi

Pensilvanya'daki hain ve çetesi kızımı bu hayattan ve hayallerinden kopardı. Gülşah benim ilk göz ağrımdı. Rabbim o hain gecede benden Gülşah'ımı aldı ama 6 ay sonra bana bir Gülşah daha verdi. Torunuma şehit halasının adını verdik. Gülşah yeğeni olacağı için çok heyecanlıydı, doğmasını dört gözle bekliyordu. Ama Rabbim ona minik Gülşah'ı mızı görmeyi nasip etmedi. Artık kızımın ismi torunumda yaşayacak. Hainler sevinmesin bu ülkede Gülşah'lar, Ömer'ler Cennet'ler bitmez.

ERDOĞAN SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'nin kalkındığı dönemlerde ya darbe ya da dış müdahalelerle krizler çıkarılıyor. Şanlı tarihimizdeki zafer ve fetihlerimiz hâlâ dış güçlerin en büyük korkusu. Bir gün Türkiye'nin dünyaya hakim olacağı korkusu bu dış güçlerin sürekli rüyalarında.

O yüzden FETÖ gibi hainlerle ülkemizi karıştırmaya ve geriletmeye çalışıyorlar. Ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi cesur ve dirayetli bir liderimiz var. En ufak bir rüzgarda savrulmayan, dik duran liderimizin cesareti ve bu milletin kahramanlığıyla 15 Temmuz'un seyri değişti.

Kahramanlık destanına dönüştü. Cumhurbaşkanımız o gece milletini sokağa çağırmasaydı belki de o hainler emellerine ulaşacaklardı. 251 şehit ve binlerce gazimizle bu hainlere etten set olup geçit vermedik" dedi. Anne Emine Güler ise "Kızım akademiyi kızlar içinde birincilikle bitirdi. Son isteği özel harekatta görev almaktı. Rabbim bu isteğini de kabul eti. Arkasından ağlamadım.