15 Temmuz şehidinin babası: Rabbim bizden bir Gülşah aldı bir Gülşah verdi
15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in dünyaya gelen yeğenine kahraman halasının adı verildi. Kızının kabrini torunuyla birlikte ziyaret eden baba “Başımız dik, alnımız ak” dedi.
15 Temmuz darbe girişiminde Öze Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler, SABAH'a konuştu. Türkiye'yi savaş meydanlarında yenemeyenlerin, FETÖ gibi casuslarla emellerine ulaşmaya çalıştığını belirten Güler, "Acılarımız hâlâ taze ama çok şükür başımız dik, alnımız ak.
Pensilvanya'daki hain ve çetesi kızımı bu hayattan ve hayallerinden kopardı. Gülşah benim ilk göz ağrımdı. Rabbim o hain gecede benden Gülşah'ımı aldı ama 6 ay sonra bana bir Gülşah daha verdi. Torunuma şehit halasının adını verdik. Gülşah yeğeni olacağı için çok heyecanlıydı, doğmasını dört gözle bekliyordu. Ama Rabbim ona minik Gülşah'ı mızı görmeyi nasip etmedi. Artık kızımın ismi torunumda yaşayacak. Hainler sevinmesin bu ülkede Gülşah'lar, Ömer'ler Cennet'ler bitmez.
ERDOĞAN SEYRİ DEĞİŞTİRDİ
Türkiye'nin kalkındığı dönemlerde ya darbe ya da dış müdahalelerle krizler çıkarılıyor. Şanlı tarihimizdeki zafer ve fetihlerimiz hâlâ dış güçlerin en büyük korkusu. Bir gün Türkiye'nin dünyaya hakim olacağı korkusu bu dış güçlerin sürekli rüyalarında.
O yüzden FETÖ gibi hainlerle ülkemizi karıştırmaya ve geriletmeye çalışıyorlar. Ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi cesur ve dirayetli bir liderimiz var. En ufak bir rüzgarda savrulmayan, dik duran liderimizin cesareti ve bu milletin kahramanlığıyla 15 Temmuz'un seyri değişti.
Kahramanlık destanına dönüştü. Cumhurbaşkanımız o gece milletini sokağa çağırmasaydı belki de o hainler emellerine ulaşacaklardı. 251 şehit ve binlerce gazimizle bu hainlere etten set olup geçit vermedik" dedi. Anne Emine Güler ise "Kızım akademiyi kızlar içinde birincilikle bitirdi. Son isteği özel harekatta görev almaktı. Rabbim bu isteğini de kabul eti. Arkasından ağlamadım.
Çünkü o sevgili kuluymuş ki Rabbim ona şehitlik, bana da şehit anneliği nasip etti. 5 yıl geçmesine rağmen Gülşah'ın özlemi bir nebze olsun dinmedi. Elbiselerini hiç yıkamadım. Çünkü üzerlerinde Gülşah'ın kokusu var. Gülşah'a sarılamasam da elbiselerine sarılıyorum, kokusunu içime çekiyorum" dedi.
47 KAHRAMAN POLİS GÖLBAŞI'NDA ŞEHİT DÜŞTÜ
Darbecilerin Ankara'daki kritik hedeflere saldırısında en fazla kaybı Gölbaşı Özel Harekât verdi. Darbe girişimi duyulunca Emniyet Genel Müdürlüğü tüm polisleri göreve çağırdı. Gölbaşı'nda toplanan yüzlerce polis darbecilerin kuşattığı Genelkurmay, TRT ve Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon için harekete geçmek üzereyken F-16'larla havadan bombalandı. Binada aralarında Gülşah Güler, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın da olduğu 47 Özel Harekât polisi şehit düştü.
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