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Ukrayna'dan SİHA açıklaması! Zelenskiy 2023'ü işaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2021
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Ukrayna'dan SİHA açıklaması! Zelenskiy 2023'ü işaret etti

Türkiye'den SİHA alan Ukrayna deniz gücü için de ortak çalışmaların süreceğini dile getirdi. 2023'ü işaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı" şeklinde konuştu. SİHA teslimatı hakkında bilgi veren Zelenskiy, "Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yeni savaş gemisinin üretimine Türkiye'de başlandığını açıkladı. Ukraynalı lider ayrıca, yakında Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'ya sevkiyatının beklendiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması'nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak" dedi.

Ukrayna'nın yakında Bayraktar İHA'ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, "Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.

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