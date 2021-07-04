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Telafi eğitimi ne zaman? Telafi eğitiminde hangi dersler verilecek? Telafi eğitimi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2021
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Telafi eğitimi ne zaman? Telafi eğitiminde hangi dersler verilecek? Telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin beklediği "Telafide Ben de Varım" programı hakkında açıklama yaptı. Telafi eğitimi ne zaman? Telafi eğitiminde hangi dersler verilecek? soruları cevap buldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı yarın başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bakanlık tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos 2020'de başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilerin karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı. Bakanlık, 21 Haziran'dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenledi.

Bu süreçte uzaktan eğitimde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yapıldı.

"TELAFİDE BEN DE VARIM" PROGRAMI BAŞLIYOR

Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz-31 Ağustos'ta yapılacak.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANAMAYANLARA DA YAZ OKULU

Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, bu haftadan itibaren açılabilecek.

2. SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN OKUMA YAZMA TARAMASI BAŞLATILACAK

Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3. ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulamasıyla desteklenecek.

Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylülde ücretsiz dağıtılacak.

ANADOLU ÇOCUK OYUNLARI

ORYANTİRİNG EĞİTİMİ

SERAMİK EĞİTİMİ

TEMASSIZ ÇOCUK OYUNLARI

ANADOLU MASALLARI

ROBOTİK KODLAMA

ZEKA OYUNLARI

BİLİM KAŞİFLERİ

TATİL ETKİNLİKLERİ

EVDE OYUN VAR

MÜZE EĞİTİMİ

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ EĞİTİMİ

EĞİTİMDE DRAMA

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

DOĞA OKULU

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