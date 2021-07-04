24 Ağustos'tan sonra bir ilk! Türkiye'nin koronavirüsle başarısı takdir topladı

Sağlık Bakanlığının aşılama konusundaki çalışmalarını başarılı bulduğunu aktaran Berdyklychev şunları kaydetti:

"Gerçekten aşılama oranları sevindirici bir seviyede. Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu. Aşıların herkese açıldığını görüyoruz. Birçok insan 2 dozunu almış durumda. 3. doz aşılar da yapılmaya başlandı. Herkesin aşılanması gerekiyor. Virüs dolaşımda olduğu sürece hasta olan kişiler olacaktır. Bulaşmanın azalması için aşılanmaya devam etmek gerekiyor. Türkiye bu konuda çok iyi durumda. Sağlık Bakanlığının aşılanmanın artması için ünlülerle başlattığı bir kampanya var. Onu da takip ediyoruz. Ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz."