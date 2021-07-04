24 Ağustos'tan sonra bir ilk! Türkiye'nin koronavirüsle başarısı takdir topladı
Türkiye koronavirüsle mücadeledeki başarısıyla dünya çapında takdir edilirken yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 24 Ağustos 2020'den sonra kentte bir ilkin yaşandığını açıkladı. Normal hayata dönen Türkiye için DSÖ'den de övgü üstüne övgü geldi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye hakkında yaptığı övgüler dünya basınında geniş yer buldu. Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılanma çalışmalarına hızla devam ederken, İzmir Valisi Köşger dikkat çeken verileri paylaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Temmuz saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 35 milyon 786 bin 884, ikinci doz aşı sayısı 15 milyon 583 bin 25 oldu. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlanan 3. doz aşılarla birlikte toplam doz miktarı, 52 milyon 348 bin 871'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi. Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ
Ankara'daki eğlence mekanları, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında saat 24.00'ten sonra getirilen müzik yasağı kapsamında denetlendi. Bu kapsamda 45 eğlence mekanında asayiş uygulaması gerçekleştiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı, Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirdi.
Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası kesildi.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, birliğin 73. Büyük Kongresi sırasında düzenlenen basın toplantısında, salgın sürecine değinerek en kritik toplumsal korunma önleminin aşı olduğuna dikkati çekti. Fincancı, "Herkes güvende değilse hiçbirimiz güvende değiliz. Aşı için toplumsal, küresel dayanışmayı artırmak hepimizin sorumluluğudur. Aşı dayanışmasını hep birlikte güçlendirelim." dedi.
Ardahan'da Çataldere köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
24 AĞUSTOS 2020'DEN BERİ İLK!
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür Kovid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını bildirdi.
Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID'ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357'e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."
DSÖ'DEN ÖVGÜ
Dr. Batyr Berdyklychev İzmir ziyaretinde, 2020'den itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecini DSÖ olarak yakından takibe devam ettiklerini söyledi.
Son 10 hafta içinde Avrupa'daki vaka sayılarında bir azalma yaşandığını belirten Berdyklychev, "Fakat farklı eğilimler de söz konusu. Bazı Avrupa ülkelerinde vakalar yükseliyor. Bu faktörlerin başında Delta varyantının olduğunu görüyoruz. Daha bulaşıcı hale geldiği için bu varyant dominant hale geldi. Endişe verici bir durum ortaya çıkıyor." dedi.
Berdyklychev, Delta varyantının 80'den fazla ülkede tespit edildiğini, salgın sürecindeki yeni vakaların yüzde 20'sini bu varyantın oluşturduğunu ifade etti.
Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılanmanın çok önemli olduğunun altını çizen Berdyklychev, "Otoriteler tarafından onaylanan her aşının etkili olduğu ortaya çıktı. Aşılanmak salgının durdurulması için çok önemli. Aşı reddi güvensizlikten ve etrafa dağılan bilgileri anlamamaktan geçiyor. Delta varyantı ile mücadelede bile aşı olanlar hastalığı daha hafif ve ölüm riski yaşamadan atlatıyor." diye konuştu.
"AŞI ORANLARI SEVİNDİRİCİ SEVİYEDE"
Berdyklychev, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla çok başarılı şekilde mücadele ettiğini dile getirdi.
Sağlık Bakanlığının aşılama konusundaki çalışmalarını başarılı bulduğunu aktaran Berdyklychev şunları kaydetti:
"Gerçekten aşılama oranları sevindirici bir seviyede. Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu. Aşıların herkese açıldığını görüyoruz. Birçok insan 2 dozunu almış durumda. 3. doz aşılar da yapılmaya başlandı. Herkesin aşılanması gerekiyor. Virüs dolaşımda olduğu sürece hasta olan kişiler olacaktır. Bulaşmanın azalması için aşılanmaya devam etmek gerekiyor. Türkiye bu konuda çok iyi durumda. Sağlık Bakanlığının aşılanmanın artması için ünlülerle başlattığı bir kampanya var. Onu da takip ediyoruz. Ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Bayramda kısıtlama olacak mı? 19-23 Temmuz'da tam gün sokağa çıkma yasağı var mı?
- OGM kura sonuçları tıkla öğren: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İl il liste...
- Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?
- Ehliyet yazılı sınav sonucu sorgulama ekranı: 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
- Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?
- Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir?
- Yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı!
- Son ödemeler yapılacak! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Haziran ayı KÇÖ ödeme takvimi açıklandı mı?
- AÖL online sınav öğrenci giriş ekranı: 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Online sınav nasıl girilir?
- Takvim belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu?
- Sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları açıklandı mı?