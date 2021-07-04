Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Marmara için müsilaj ve deprem mesajı

İşte özetle söyledikleri:

İSTANBUL'DA 300 BİN BİNA ACİL DÖNÜŞMELİ

Ülkemizin yüzde 66'sı deprem riskli alanlarda. Nüfusumuzun yüzde 71'i bu deprem riski olan bölgelerde oturuyor. Son bir asırda büyüklüğü 6 ve üzeri olan 57 deprem yaşadık. İzmir depremi de buna dahil. Ne yazık ki, 100 yılda 80 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir, Elazığ, Malatya depremleri ile Kartal'da yaşadığımız acı olay, Kağıthane ve Çankaya'da çöken istinat duvarı, dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. İstanbul'da yaklaşık 1.2 milyon bina, 5.9 milyon konut bulunuyor. Riskli 1.5 milyon konutun 300 bininin acilen dönüşmesi gerekiyor.

196.5 MİLYAR TL KAYNAK

Kentsel dönüşümü 6 başlıkta topladık. Deprem riski altındaki yapılar, sel ve heyelan, tarihi kent merkezleri ve meydanları, sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü, tarım köy projeleriyle kırsal dönüşüm ile modern otopark alanlarının üretilmesi. Temel ilkelerimiz yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm. Her yıl 300 bin konut olmak üzere acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde bitireceğiz. 81 ilde 973 ilçemizde afetlere karşı risk taşıyan tüm binalarımızı kentsel dönüşüm kapsamına alarak yeniliyoruz. Bugüne dakar 1 milyon 500 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bu konutlara 16.5 milyar lira kaynak kullandık.

Diğer taraftan TOKİ Başkanlığımızla 19 yıl içinde 180 milyar TL yatırımla 1.1 milyon konut ve 21 bin 764 sosyal donatı alanı üretildi. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut anlamında 2.5 milyon konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu da 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak demek. 100 milyar yatırımla ülke genelinde devam eden 300 binin üzerinde sosyal konut ve kentsel dönüşüm sürüyor. Bugüne kadar kamu ve özel sektör eliyle yapılan kentsel dönüşümle TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. 45 milyondan fazla vatandaşımızı güvence altına aldık.