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Haberler Galeri Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika... Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında üçüncü normalleşme kademeli süreci başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen sona ermesinin ardından gözler bazı kısıtlamalara çevrildi. Salgının tedbirleri kapsamında yurt genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Peki, maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2021 13:58
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Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Maske takma zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte maske yasağının biteceği tarih araştırılmaya başlandı. Vaka sayısında görülen düşüş ve aşılama sürecinin hızlanması sonrası sokağa çıkma yasağı ve mekanlara yönelik uygulanan tedbirler sona erdi. Şimdi ise gözler maske takma zorunluluğuna çevrildi. Peki, maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU? AŞI OLANLAR...

Hemen şunu belirtelim ki, aşı olanlar da dahil maske takma zorunluluğu devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, salgının 0'a inmesi için hijyen kurallarına uygmak ve aşı olmak büyük önem arz ediyor.

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Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 2 Temmuz tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 461 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 697 oldu, 5 bin 352 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldi.

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Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, vefat sayısı da 49 bin 829 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

"YAKINDA KENDİ AŞIMIZI DA DEVREYE ALIYORUZ"

Başkan Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.