Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, vefat sayısı da 49 bin 829 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.