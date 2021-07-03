03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?
Son dakika... Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında üçüncü normalleşme kademeli süreci başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen sona ermesinin ardından gözler bazı kısıtlamalara çevrildi. Salgının tedbirleri kapsamında yurt genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Peki, maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.07.2021 13:58
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