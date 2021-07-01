Aşılamada Kurban Bayramı hedefi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde şu anda kadar Kovid-19 aşısı olan kişilerin 35 milyonu aştığını toplamda uygulanan dozun ise 50 milyonu geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında ise Kurban Bayramı'na kadar hedefin 18 yaş ve üzeri nüfusumuz içerisinde yüzde 70 oranında aşılamak olduğunu duyurdu.

SAĞLIK BAKANI KOCA YENİ HEDEFİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." ifadelerini kullandı.

Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım. July 1, 2021

TÜRKİYE'DE SON 24 SAAT İÇERİSİNDE 42 KİŞİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

462 YENİ HASTA VAR

Tabloya göre son 24 saatte 42 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 774'e yükseldi. Toplamda 61 milyon 12 bin 512 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 537 testten, 5 bin 288 yeni vaka sayısı, 462 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR

Toplam vaka sayısının 5 milyon 430 bin 940 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 219 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 300 bin 500'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 706 olduğu açıklandı.