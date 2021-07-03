Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı terörle mücalede yaşanan son gelişmeleri aktardı. Çataklı yaptığı açıklamada "2021 yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 1456 şehir operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlarda 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kateoride olmak üzere 7 üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi. 2021 haziran ayında toplam 12 terör eylemi engellendi." ifadelerini kullandı.

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