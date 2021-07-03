CHP'lilerin mahkemeye verdiği 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babasından tokat gibi sözler: Gururu bana, utancı onlara yeter

"ATATÜRK KABRİNDEN KALKSA KILIÇDAROĞLU'NU DENİZE DÖKER"

Baba Yiğit şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Merkezi duruşmamıza 3 avukat gönderdi. Bu avukatlar duruşmada benim CHP kurumsal kimliğinden özür dilemem durumunda şikayetlerini geri çekeceklerini söylediler. Bırakın özür dilemek, bizim çocuklarımızı şehit eden alçak teröristlerden kurşun yemeyi şeref sayarım ama onlardan yine de özür dilemem dedim.

Benim için o teröristlerle onlara yandaşlık yapının hiç bir farkı yok. Selahattin Demirtaş, bebek katili Apo'nun heykelini dikeceğiz diyor, Kılıçdaroğlu da meclisin kürsüsünden Demirtaş saygın ve teröre mesafeli bir siyasetçi diyor. Sanki 40 bin vatan evladını o PKK katletmemiş gibi. Bunlar Atatürkçü falan değil. Bunlar Atatürk'ü hiç mi hiç sevmiyorlar. Ama kendilerine maske edinmişler arkasında her türlü melaneti yapıyorlar. Atatürk kabrinden kalksa vallahi o Kılıçdaroğlu'nu aynı Yunanlıları nasıl denize döktüyse o şekilde İzmir'de denize döker."