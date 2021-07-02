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Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle bir araya geldi! Kritik Kanal İstanbul açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle bir araya geldi! Kritik Kanal İstanbul açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, gençlerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda yaşanan kazaları örnek gösterirken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğine de değindi. Erdoğan "Boğaz'ı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için elimizde tek imkan vardı! O da Kanal İstanbul" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, gençlerin sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

Ayrıntılar geliyor...

"KANAL İSTANBUL İÇİN ADIM ATMAMIZ ŞART"

Kanal İstanbul'un 11 yıllık proje olduğunu aktaran Erdoğan, bu sürecin İBB Başkanlığı yaptığı döneme dayandığını vurguladı. Kanal İstanbul için adım atmanın şart olduğunu aktaran Erdoğan, "İstanbul Boğazı'nın virajlar noktasında bir özelliği var. Gemiler bazı yerlerde dümen kilitlenmesi dediğimiz durumla karşı karşıya kalabiliyor, manevrayı yapamaz hale geldiği yerler oluyor. Biliyorsunuz birçok kere İstanbul Boğazı'nda kazalar oldu." dedi.

DERS ÇIKARMAMIZ LAZIM

Erdoğan açıklamasının devamında yaşanan kazaları anlattı ve "En son bir Rus savaş gemisi orada maalesef bir kaza ile karşı karşıya kaldı. Bir zamanlar Romen tankeri İstanbul Selimiye'de maalesef yangınla tehdit oluşturdu. 7 ay boyunca o Romen tankeri orada yandı. Aynı zamanda Kandilli'de bir kuru yük gemisi geldi sahile bindirdi. Biz bunlardan kendimize bir şeyler çıkarmayacak mıyız? Bu felaketlerden biz de ders çıkarmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

TEK İMKANIMIZ KANAL İSTANBUL'DU

İstanbul Boğazı'nda yılda 45 bin geminin geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "İstanbul Boğazı'nın bu trafiği daha fazla taşıması mümkün değil. Burada yapılan bu projeksyonlar 2050 yılında bu rakamın 78 bini bulacağını gösteriyor. Trafik devamlı artıyor. Boğazın güvenli gemi geçiş kapasitesi sadece 25 bin. Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için elimizde tek imkan vardı! O da Kanal İstanbul" dedi.

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