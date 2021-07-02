Başkan Recep Tayyip Erdoğan Altay tankı için tarih verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Tank Paleti Fabrikası'nı ziyaret etti.

Erdoğan, otobüsün üzerinden fabrika çalışanlarına seslendi.

"ALTAY'I 2023'ÜN BAŞINDA ORDUYA TESLİM TÖRENİNİ YAPACAĞIZ"

Altay tankının 2023 yılının başında orduya teslim edileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Arifiye'deki bu fabrikamızda Fırtına obüsü, Poyraz mühimmat aracı tasarımı, üretimi ve entegrasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Ülkemizde tırtıllı araçlarına ait palet ve askı donanımlarının tasarım ve imalatı ve bununla ilgili yenilemesi konusundaki en önemli entegre tesis buradadır. Bunun yanında fabrikamızda kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını tasarlayan bir atölye de buradadır. Fabrikamızda yıllarca çeşitli modellerdeki tanklarımızın ve obüslerimizin modernizasyonları, mekanik ve elektronik kalibrasyon hizmetleri yapılmıştır. Ayrıca Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı planlıyoruz. Şimdi yazılımdaki gençlerimize sordum. Ne zaman bitiriyoruz bu işi? dedim. En kısa zamanda diyorlar. En kısa zaman ne zaman? Artık bize bunu söyleyin. Kendilerine 2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız? dedim. Biz de bütün ekibi inşallah sıkıştıracağız ve hedef olarak buradan Altay'ı ilk defa 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız."