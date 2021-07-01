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Son dakika: İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi! Normalleşmenin ilk gününde toplu ulaşımda ve trafikte yoğunluk yaşandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Son dakika: İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi! Normalleşmenin ilk gününde toplu ulaşımda ve trafikte yoğunluk yaşandı

Son dakika haberine göre Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 15 aylık kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte 1 Temmuz itibariyle hayat normale döndü. Normalleşmenin ilk gününde toplu taşımada ve trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu. Kentin her 2 yakasının ana arterleri ve bağlantı noktalarında sabahtan itibaren trafik artarken toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar nedeniyle duraklarda kısmi yoğunluk gözlendi. Saat 08.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle trafik yoğunluğu başladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00'ten itibaren başlamasıyla sona erdi.

Kentin her 2 yakasındaki ana arterler ve bağlantı noktalarında trafik yoğunluğunun sabahtan itibaren arttığı görüldü.

İşlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay duraklarında kısmen yoğunluk oluşturdu. Bu arada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların da toplu taşıma araçlarını kullandığı gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametine doğru Bakırköy'den başlayan trafik, Haliç Köprüsü'ne kadar sürüyor.

TEM Ankara istikameti yönünde Bahçeşehir ve Firuzköy arası ile Bayrampaşa ve Kağıthane arasında trafik akışı yavaşladı.

BAZI İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'de hem toplu taşıma duraklarında hem de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine yoğun trafik meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

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