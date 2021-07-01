Son dakika: İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi! Normalleşmenin ilk gününde toplu ulaşımda ve trafikte yoğunluk yaşandı

İşlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay duraklarında kısmen yoğunluk oluşturdu. Bu arada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların da toplu taşıma araçlarını kullandığı gözlendi.