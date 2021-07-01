Son dakika: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK'lı Edirne'de yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QTFSLyNInC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2021