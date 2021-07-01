Son dakika: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK'lı Edirne'de yakalandı
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK üyesinin Edirne'de yakalandığını bildirdi. İşte MSB'den yapılan açıklama...
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.
Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QTFSLyNInC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2021