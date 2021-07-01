01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK'lı Edirne'de yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2021
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Son dakika: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK'lı Edirne'de yakalandı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK üyesinin Edirne'de yakalandığını bildirdi. İşte MSB'den yapılan açıklama...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

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