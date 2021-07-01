İYİ Parti’nin A Haber ekiplerine yönelik saldırılarına tepki: Kötü muameleyi anlamak mümkün değil

Özellikle A Haber'in sahada sadece işini yapmak üzere bulunan muhabir ve kameramanlarına özellikle İYİ Parti temsilcileri tarafından yapılan kötü muameleyi anlamak mümkün değildir.

Bu tavrın altında, siyasetlerini Erdoğan ve Türkiye karşıtlığı üzerine kuran siyaset anlayışının olduğunu üzülerek görüyoruz.