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İYİ Parti’nin A Haber ekiplerine yönelik saldırılarına tepki: Kötü muameleyi anlamak mümkün değil

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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İYİ Parti’nin A Haber ekiplerine yönelik saldırılarına tepki: Kötü muameleyi anlamak mümkün değil

Türkiye’ye doğruları göstermek için sahada canhıraş çalışan A Haber ekiplerine yönelik  İYİ Parti temsilcilerinin yaptığı saldırılara Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Genel Başkanı Şebnem Bursalı’dan tepki geldi. Şebnem Bursalı, “Özellikle A Haber’in sahada sadece işini yapmak üzere bulunan muhabir ve kameramanlarına özellikle İYİ Parti temsilcileri tarafından yapılan kötü muameleyi anlamak mümkün değildir” ifadelerine kullandı.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Genel Başkanı Şebnem Bursalı, son günlerde medya temsilcilerine ve özellikle A Haber Televizyonu'na karşı İYİ Parti başta olmak üzere bazı siyasi partilerin uyguladığı baskı ve engelleme girişimlerinin halkın haber alma özgürlüğüne ve basın ilkelerine aykırı bir tutum olduğunu söyledi.

Şebnem Bursalı, basın özgürlüğü söylemini siyasetlerinin ana malzemesi haline getirenlerin "Benim medyam iyidir" diyerek doğrunun peşinde eleştirel haber yapan başta A Haber olmak üzere gazeteci ve medya kuruluşlarına uyguladıkları baskının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şebnem Bursalı, şunları söyledi:

"Evrensel tüm habercilik tanımlarında medya gazetecilerin ve dolayısıyla halkın haber alma özgürlüğü tanımı, maalesef siyasetlerinde bizzat gazetecilere baskı yapılıyor diye tezvirat yapan partiler ve parti temsilcileri tarafından yapılmaktadır.

Özellikle A Haber'in sahada sadece işini yapmak üzere bulunan muhabir ve kameramanlarına özellikle İYİ Parti temsilcileri tarafından yapılan kötü muameleyi anlamak mümkün değildir.

Bu tavrın altında, siyasetlerini Erdoğan ve Türkiye karşıtlığı üzerine kuran siyaset anlayışının olduğunu üzülerek görüyoruz.

Gerçekleri, sadece gerçekleri haberleştirmek üzere emek veren meslektaşlarımızın ve özellikle A Haber'in gördüğü bu baskı ve saldırıların karşısında tüm meslek örgütlerinin bir ve birlik olma zamanıdır."

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