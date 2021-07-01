FETÖ'nün 'hakim ve savcı evleri sorumlusu'na 8 yıl 9 ay hapis

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Saraçoğlu ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, Saraçoğlu'nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Saraçoğlu, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti. Mahkeme sürecinde örgüt üyesi olduğuna ilişkin kesin değerlendirmenin ortaya konulmadığını ileri süren Saraçoğlu, hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile irtibatının olmadığını iddia etti. Saraçoğlu, suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Fatih Saraçoğlu'na, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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