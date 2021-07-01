SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2021 vaka ve vefat tablosunu açıkladı! Can kaybında düşüş sürüyor
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı. Türkiye'de 24 saatte 5 bin 288 yeni vaka, 462 yeni hasta tespit edildi. 42 kişi Kovid19 nedeniyle vefat etti.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
CAN KAYBINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Tabloya göre son 24 saatte 42 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 774'e yükseldi.
Toplamda 61 milyon 12 bin 512 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 537 testten, 5 bin 288 yeni vaka sayısı, 462 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 430 bin 940 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 219 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 300 bin 500'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 706 olduğu açıklandı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (1 TEMMUZ 2021)
30 HAZİRAN
29 HAZİRAN
28 HAZİRAN
27 HAZİRAN
26 HAZİRAN
25 HAZİRAN
24 HAZİRAN
23 HAZİRAN
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