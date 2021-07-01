SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2021 vaka ve vefat tablosunu açıkladı! Can kaybında düşüş sürüyor

Toplam vaka sayısının 5 milyon 430 bin 940 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 219 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 300 bin 500'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 706 olduğu açıklandı.