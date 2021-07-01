HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'de HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu? Hayat Eve Sığar...

HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'de HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde birçok alanda vatandaşlardan HES kodu isteniyordu. Aşılama uygulamasının hız kazanması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında 1 Temmuz'da yasaklar kaldırıldı. Vatandaşlar HES kodu için alınacak kararları yakından takip ediyor.

HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Yeni normalleşme ile beraber HES kodu zorunluluğu olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede HES kodu zorunluluğunun kalktığına dair bir açıklama bulunmuyor. Bu sebeple HES kodu kullanımı devam edecek. Bir karar alındığı taktirde detayları haberimize ekleyeceğiz.