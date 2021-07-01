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HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'de HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu? Hayat Eve Sığar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2021
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HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'de HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu? Hayat Eve Sığar...

HES kodu zorunluluğu kalktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hayat Eve Sığar uygulaması koronavirüs salgını sürecinde en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyordu. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkması sonrasında HES kodunun kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor. İşte, HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'de HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu? Hayat Eve Sığar...

HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'de HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde birçok alanda vatandaşlardan HES kodu isteniyordu. Aşılama uygulamasının hız kazanması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında 1 Temmuz'da yasaklar kaldırıldı. Vatandaşlar HES kodu için alınacak kararları yakından takip ediyor.

HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Yeni normalleşme ile beraber HES kodu zorunluluğu olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede HES kodu zorunluluğunun kalktığına dair bir açıklama bulunmuyor. Bu sebeple HES kodu kullanımı devam edecek. Bir karar alındığı taktirde detayları haberimize ekleyeceğiz.

HES KODU NASIL ALINIR?

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME (TANIMLAMA) NASIL YAPILIR?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodu almanız gerekiyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığınız HES Kodunu ve kişisel bilgilerinizi

https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak İstanbul kartınızı hes kodunuz ile tanımlayabilirsiniz.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanızı yapabilirsiniz.

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