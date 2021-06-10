Son dakika: Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın saldırıya uğramasına tepki yağdı: Utanç verici insanlık suçu





Saldırıya birçok isimden tepki geldi. İşte o tepkiler:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız.