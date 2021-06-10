Son dakika: Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın saldırıya uğramasına tepki yağdı: Utanç verici insanlık suçu
Son dakika haberine göre İstanbul Nişantaşı’nda başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın sözlü saldırıya uğrayıp darp edilmesine tepki yağdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçudur." dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Irkçılık en büyük hastalıktır." ifadelerini kullandı. Sanatçı Ezgi Mola, "Bu "terbiyesizliği" -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum." paylaşımını yaptı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda bir parkta başörtülü olduğu için sözlü ve fiziki saldırıya uğraması tepkilere neden oldu. 28 Şubat zihniyetini hatırlatan olayın ardından gözaltına alınan saldırgan Eray Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçede yaşayan kadınlar, saldırgan Eray Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadınlarla birlikte adliyeye giden Başkan Usta, "Bu kadınlar arasında ayrımcılıktır. Kınıyoruz. Süreci takip edeceğiz" dedi.
Saldırıya birçok isimden tepki geldi. İşte o tepkiler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kanada'da İslam karşıtlığı yüzünden Müslüman kardeşlerimizi hayattan koparan faşist saldırıya üzülürken, yanıbaşımızda Nişantaşı'ında aynı saiklerle başörtülü bir kardeşimize saldırılıyor. Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Irkçılık en büyük hastalıktır.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Herkes, toplumu ayrıştıran her türlü saldırının, kadına karşı şiddetin karşısında, sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında olmalıdır.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Mor halkalarıyla meşhur, feminist iddiasında bulunan anlı şanlı kadın derneklerinin sesinin çıkmaması tam bir ilkesizlik. Karaktersizlik, bunların karakteri oldu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir insanın kutsal değerine tahammülü olmayan ve şiddet uygulayan bu kirli zihinlerin her zaman karşısında, sevgi ve kardeşliğin yanında olacağız.
İstanbul Teknik Üniversitesi: Çirkin saldırıyı kınıyoruz. Nefret söylemiyle başlayan ve ardından fiziksel şiddete varan davranışlarıyla akademisyenimizi darp eden kişinin hak ettiği cezayı alması için bu olayın takipçisi olacağız.
Kadın ve Demokrasi Derneği: Bu bir nefret suçudur. İnsanlığı tehdit eden bu hastalıklı zihniyet ortadan kalkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun: 28 Şubat bitmedi. Sadece politik araçlarından mahrum kaldı. Zihniyet yerinde duruyor.
Sanatçı Ezgi Mola: İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer. Bu "terbiyesizliği" -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum. Sana ne kardeşim, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin! Yeter be!!!!
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