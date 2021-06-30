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Seray Kaya istismar itirafı sonrası gelen yorumlara isyan etti: Sizin adınıza utandım!

Elmalı'da biri 7 diğeri 10 yaşında iki çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin davada somut delillere rağmen faillerin tutuksuz yargılanması sonrası tüm Türkiye ayağa kalktı. Karara sert tepki gösteren isimlerden olan Seray Kaya, çocukluk yıllarında maruz kaldığı istismarı sosyal medyadan açıkladı. Kaya, paylaşımı sonrası gelen bazı yorumlara isyan etti.

Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 16:50
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Seray Kaya istismar itirafı sonrası gelen yorumlara isyan etti: Sizin adınıza utandım!

Antalya Elmalı'da G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim, maruz kaldıkları istismar olaylarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.

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Seray Kaya istismar itirafı sonrası gelen yorumlara isyan etti: Sizin adınıza utandım!

"DEFALARCA UĞRADIĞIM İSTİRMARIN SUÇLUSU BEN DEĞİLİM"

O isimlerden biri olan Seray Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı. Mesajına "Ben de çocuktum" diye başlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" ifadelerini kullandı.

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Seray Kaya istismar itirafı sonrası gelen yorumlara isyan etti: Sizin adınıza utandım!

Seray Kaya, "Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Seray Kaya istismar itirafı sonrası gelen yorumlara isyan etti: Sizin adınıza utandım!

"İNSANLIĞIN GELDİĞİ BU NOKTAYA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Açıklamalarının ardından çok sayıda destek mesajı aldığını belirten oyuncu, bazı takipçilerinden gelen yorumlara ise isyan etti: Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım. Tabi bunların arasında bu tür yorumlar da yapılmış...

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Seray Kaya istismar itirafı sonrası gelen yorumlara isyan etti: Sizin adınıza utandım!

"İnsanlığın gelmiş olduğu bu noktaya, bu kadar vicdansızlaşılmış olmasına çok üzüldüm ve çok da şaşırdım. Üstelik hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü. Neden üzücü biliyor musunuz? Bizim birbirimize ihtiyacımız varken, birlik olmalıyken, her birimizin başına gelmiş ve gelebilecekken kalplerinizin bu kadar kararmış olması beni korkuttu..."