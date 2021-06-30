30 Haziran 2021, Çarşamba
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Seray Kaya istismar itirafı sonrası gelen yorumlara isyan etti: Sizin adınıza utandım!
Elmalı'da biri 7 diğeri 10 yaşında iki çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin davada somut delillere rağmen faillerin tutuksuz yargılanması sonrası tüm Türkiye ayağa kalktı. Karara sert tepki gösteren isimlerden olan Seray Kaya, çocukluk yıllarında maruz kaldığı istismarı sosyal medyadan açıkladı. Kaya, paylaşımı sonrası gelen bazı yorumlara isyan etti.
Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 16:50
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