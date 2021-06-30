Elmalı davasına sessiz kalmadılar! Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya istismarcılarını ifşa ettiler

İlk olarak avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından akrabası N. Ç tarafından istismar edildiğini duyurdu. Altun, "Beni çocukken istismar eden akrabam N. Ç. (Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykuların kaçsın çünkü yazacağım.) Ses kaydında itiraf edip "Ben çocuktum (19) cahildim ama sen de (7) beni severdin" dediğinde deliye dönmüştüm." yazdı.