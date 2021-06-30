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Elmalı davasına sessiz kalmadılar! Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya istismarcılarını ifşa ettiler

Antalya Finike İlçesi’nde kız çocuğu 7 yaşında kız çocuğu ile 10 yaşındaki ağabeyinin cinsel istismara uğramasına ilişkin davada somut delillere rağmen faillerin tutuksuz yargılanması tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Ünlü isimler de karara sert tepki gösterirken çocukluklarında yaşadıkları istismar vakalarını sosyal medyadan duyurmaya başladı. Kuruluş Osman’ın yıldızı Seray Kaya ve genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yaptıkları paylaşımlarla istismarcılarını ifşa etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Elmalı davasına sessiz kalmadılar! Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya istismarcılarını ifşa ettiler

Elmalı davasında sanıkların tutuksuz yargılanması kararına gelen tepkiler büyürken ünlü isimler istismarcılarını tek tek ifşa etmeye başladı.

İlk olarak avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından akrabası N. Ç tarafından istismar edildiğini duyurdu. Altun, "Beni çocukken istismar eden akrabam N. Ç. (Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykuların kaçsın çünkü yazacağım.) Ses kaydında itiraf edip "Ben çocuktum (19) cahildim ama sen de (7) beni severdin" dediğinde deliye dönmüştüm." yazdı.

"BEN DE ÇOCUKTUM"

Altun'un bu paylaşımının altına kendi yaşadığı istismarı anlatan oyuncu Seray Kaya da arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

Mesajına "Ben de çocuktum!" diye başlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" ifadelerini kullandı.

"O ÇOCUKLAR İÇİN SES OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Artık korkmuyorum diyen Seray Kaya, açıklamasına şöyle devam etti: "Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."

"PEDOFİLİ BİR ADAMIN TORUNUYDUM"

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı.

Dedesi tarafından küçük yaşta cinsel istismara uğradığını belirten 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, "Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim."Utanmıyoruz, korkmuyoruz" yazdı. Hafsanur Sancaktutan, palaşımına şöyle devam etti: "Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."

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