Son dakika: Cumhuriyet tarihinin bir seferde en büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı

5 aylık saha çalışması neticesinde, 311 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Bunlardan 253'ü ele geçirildi. 253 kişinin üzerlerinde 13 tabanca, 8 pompalı tüfek ve çok sayıda uyuşturucu ele geçti. Gözaltına alınanların özelliği sokakta 'torbacı' diye tabir ettiğimiz uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu temin edenler. Operasyonda her türden uyuşturucu ele geçti. Operasyon kapsamında 311 kişiyi tespit ederken 'en iyi narkotik polis anne' ve 'uyuma' uygulaması bize alanda çok büyük katkı sağladı. Cumhuriyet tarihinin narkotik suçlara yönelik bir seferde yapılan en büyük operasyonu oldu. Ele geçiremediğimiz 58 şüpheli var, onları da inşallah kısa süre içerisinde yakalayacağız" diye konuştu.