15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul Fatih’te dev narkotik operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul Fatih’te dev narkotik operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul ’te sokaklarda narkotik madde satan torbacılara uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul Fatih’te dev narkotik operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon ilçesindeki çok sayıdaki adrese ve şüphelilere yönelik yapıldı.



Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyonda önceden tespit edilen adreslerin kapıları ile polis ekipleri tarafından kırıldı.

Polis ekiplerinin girmiş oldukları adreslerde ise detaylı inceleme yapıldı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Taksiden inip kaçtı! Bakın kutudan ne çıktı TAKSİDEN İNİP KAÇTI! BAKIN KUTUDAN NE ÇIKTI
Toprağa gömülü halde bulundu TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU
'Ötleşler' çetesi! Not defteri sonları oldu 'ÖTLEŞLER' ÇETESİ! NOT DEFTERİ SONLARI OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA