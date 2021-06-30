Son dakika... Emine Erdoğan: Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur

Koruyucu ailelere seslenen Emine Erdoğan, "Bu yüce gönüllülüğün sırlarını lütfen bizlerle paylaşın çünkü deneyimlerin paylaşılması, herkes için yol göstericidir. Güzele meyli olan insan için sizin bıraktığınız ayak izlerini takip etmek bir şereftir." diye konuştu.

Bakanlığın, deneyim aktarımı için bir proje oluşturduğuna da işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rehber Koruyucu Aile uygulamasıyla, tecrübeli aileler, sisteme yeni katılan ailelere yaren oluyorlar. Dolayısıyla koruyucu aile olmak isteyen kişilere buradan şunu söylemek isterim, çıkacağınız yolda yalnız değilsiniz, devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Çocuklarımızın eğitim masraflarından bakım masraflarına, kurs ücretlerinden servis ücretlerine kadar her şey karşılanıyor. İster evli, ister bekar Bakanlığımızın şartlarına uyan herkes koruyucu anne, baba olabilir."

"GELİN, HER ÇOCUĞUN BİR AİLESİ OLANA KADAR VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞALIM"

Emine Erdoğan, koruyucu aileler arasında, çocuk sahibi olan ailelerin fazla olduğunun altını çizerek, koruyucu aile olmanın sadece "çocuk hasreti gidermek" demek olmadığını, hatta torunları olan insanların bile yeniden koruyucu aile olduklarını aktardı.

Herkesin zaman zaman içinde yaşadığı dünyayı değiştirmek arzusuyla dolup adil ve mutlu bir hayatın ortak payda olmasını istediğini dile getiren Emine Erdoğan, "Buna, maalesef, tek başına hiçbirimizin gücü yetmiyor. Ama gücümüzün yeteceği bir şey var. O da her insanın değiştirebileceğimiz bir dünya olduğunu anlamak. Bir insana elinizi uzattığınızda, tüm hikaye baştan kaleme alınıyor. Umutsuzluğun yerini umut, yalnızlığın yerini güven duygusu, gözyaşının yerini tebessüm alıyor. En karanlık noktada, bir çocuğa ışığıyla gidenler, o çocuğun ruhunu aydınlatıyor. Sonra o çocuğun büyüdüğünde, kendisine verilmiş bu hediyeyi başkalarına verdiğini görüyorsunuz. Çünkü iyilik gören iyilik yapar. O nedenle gelin, her çocuğun bir ailesi olana kadar var gücümüzle çalışalım." ifadelerini kullandı.

"HER ÇOCUĞUN MUTLAKA SICAK BİR YUVASI OLMALIDIR"

Emine Erdoğan, hayatta biri hariç her yaranın kabuk tuttuğunu anlatarak, "Çocuklukta aldığımız yaralar, ruhumuzun derinlerinde fay hatlarına dönüşür. O nedenle, her çocuğa yaraları sarılmış bir çocukluk vermek boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Yetişkinlikte çocukluk anılarının önemini anlatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti.

"Ruhumuzu çocukluk günlerinin sevinciyle besliyoruz. O yüzden, her çocuğun mutlaka sıcak bir yuvası olmalıdır. Bayram sabahlarında öpecek bir eli tutmalıdır. Bugün, 6 bin 687 ailemiz, kalplerini açtıkları evlatlarımıza, muhteşem bir hatıralar koleksiyonu hazırlıyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Varlığınız insanlığın umududur, sığınağımızdır. Tüm koruyucu ailelerimize, insanlık adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."