Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak? 1 Temmuz'da kahvehanelerde oyun serbest mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak yasakların detayları belli oldu. Aşılama uygulaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi kararların alınmasında etkili oldu. İşte, Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak?

KAHVEHANALERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI, OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Temmuz genelgesinde yer alan ilgili maddede "Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir." ifadeleri kullanıldı.