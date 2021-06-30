Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak? 1 Temmuz'da kahvehanelerde oyun serbest mi?
Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz'da birçok kısıtlama kalkacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrasında kaldırılan kısıtlamaların detayları belli oldu. Aşılama çalışmasının hızlanması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi kararların alınmasında etkili oldu. İşte, Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak? 1 Temmuz'da kahvehanelerde oyun serbest mi?
Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak? 1 Temmuz'da kahvehanelerde oyun serbest mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak yasakların detayları belli oldu. Aşılama uygulaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi kararların alınmasında etkili oldu. İşte, Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak?
KAHVEHANALERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI, OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Temmuz genelgesinde yer alan ilgili maddede "Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Buna göre kahvehanelerde ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek. Kısıtlamadaki hafifleme 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
EĞLENCE MEKANLARI, GECE KULÜBÜ, GAZİNOLAR 1 TEMMUZ'DA AÇILACAK MI?
Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.
Saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.
FESTİVAL, KONSER YASAĞI KALKTI MI?
Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.
SİNEMALAR AÇILDI MI?
Genelgede sinemalara ilişkin yer alan ifadede, ''Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe günündenitibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.'' denildi.
TİYATOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Özel ve devlet tiyatrolarının da sinemalar gibi 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.
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