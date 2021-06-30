'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını sürdüren Kılıçdaroğlu'na CHP'ye yakın isimlerden tepki: İnsanları kandırıp mı oy alacaksın?

"YANLIŞTA ISRAR ETMENİN NE ANLAMI VAR?"

Bu durum CHP'ye yakın bazı isimlerin de tepkisiyle karşılaştı. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Alişer Delek, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" dediği videoyu paylaşarak şu notu düştü:

Katarlı öğrenciler hakkındaki bir yanlışta bu ısrarın ne anlamı var? Eleştirdiğine, dönüşmeyeceksin. İnsanları bile bile kandırarak, milliyetçiliği körükleyerek mi genç oyları alacaksınız? Yapmayın...