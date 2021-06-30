'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını sürdüren Kılıçdaroğlu'na CHP'ye yakın isimlerden tepki: İnsanları kandırıp mı oy alacaksın?
"Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" haberini yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür dilerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin bu yalanı dillendirmeye devam etmesine partiye yakın bazı isimler sert tepki gösterdi. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Alişer Delek, "İnsanları bile bile kandırarak, milliyetçiliği körükleyerek mi genç oyları alacaksınız? Yapmayın" dedi. Deniz Ülke Arıboğan ise, "Ne saçma argümanlar ve ne gereksiz bir 'yalan bilgide ısrar' tutumu… Kötü muhalefet nedir'e örnek olabilecek bir açıklama" ifadelerini kullandı.
Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek olan YKS'den 1 gün önce Sözcü gazetesi başta olmak üzere bazı muhalif medya organları "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" anonsu ile haber servis etmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu iddiayı doğruymuş gibi paylaşmıştı.
Haberi yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür dilerken, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler bu yalanı dillendirmeye devam etmişti. Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Üniversite sınavı kaldırıldı ama bizim çocuklarımız için değil" demişti.
"YANLIŞTA ISRAR ETMENİN NE ANLAMI VAR?"
Bu durum CHP'ye yakın bazı isimlerin de tepkisiyle karşılaştı. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Alişer Delek, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" dediği videoyu paylaşarak şu notu düştü:
Katarlı öğrenciler hakkındaki bir yanlışta bu ısrarın ne anlamı var? Eleştirdiğine, dönüşmeyeceksin. İnsanları bile bile kandırarak, milliyetçiliği körükleyerek mi genç oyları alacaksınız? Yapmayın...
"NE SAÇMA ARGÜMANLAR NE GEREKSİZ TUTUM"
Deniz Ülke Arıboğan ise, "Ne saçma argümanlar ve ne gereksiz bir 'yalan bilgide ısrar' tutumu… Kötü muhalefet nedir'e örnek olabilecek bir açıklama" diyerek CHP'lilerin ısrarla yalanı sürdürmesine tepki gösterdi.
CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN KATARLA İLGİLİ AKILLARA DURGUNLUK VEREN SÖZLER
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlanan 'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek' iddiasını bir adım öteye taşıyan Öztrak 'YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?' diye konuştu.
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