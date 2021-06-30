İstanbullular için son dakika açıklaması! Sağlık çalışanlarına tanınan haklar sona eriyor

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Bu açıklamanın ardından İBB Meclisi AK Parti Grubu, salgının henüz bitmediği, aşılamanın devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması için harekete geçti.