30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbullular için son dakika açıklaması! Sağlık çalışanlarına tanınan haklar sona eriyor

İstanbullular için son dakika açıklaması! Sağlık çalışanlarına tanınan haklar sona eriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
ABONE OL
İstanbullular için son dakika açıklaması! Sağlık çalışanlarına tanınan haklar sona eriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında pandemi döneminde uygulanan sağlık çalışanlarına özel ücretsiz otopark, ulaşım, konaklama hizmetlerinin 1 Temmuz tarihi itibarıyla sona ereceği duyuruldu. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sağlık çalışanlarına tanınan hakkın uzatılmayacağını açıklamıştı. AK Parti İBB Meclisi AK Parti Grubu salgının henüz bitmediği için bu hakkın sağlık çalışanlarına 31 Aralık 2021 tarihine kadar tanınması gerektiğine yönelik teklifi tekrar gündeme getireceklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) pandemi süreci boyunca sağlık çalışanlarına sunulan ücretsiz otopark, ulaşım, konaklama hizmetleri 1 Temmuz itibariyle sona eriyor.

ÜCRETSİZ KULLANIM HAKKI TANINMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin kararıyla, korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla otopark, ulaşım ve konaklama alanlarında ücretsiz kullanım hakkı tanınmıştı.

İMAMOĞLU UZATILMASINI KABUL ETMEDİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent ormanındaki programda sağlık çalışanlarına tanınan bu hakkın uzatılmayacağı ve 1 Temmuz itibariyle sona ereceğini açıkladı.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Bu açıklamanın ardından İBB Meclisi AK Parti Grubu, salgının henüz bitmediği, aşılamanın devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması için harekete geçti.

TEMMUZ AYINDA YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Covid-19 salgının tamamen bitmemesi, aşılama faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle söz konusu hakkın uzatılmasını kapsayan müşterek komisyon raporu, Temmuz ayı İBB Meclisi gündemine alınacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA