CHP neden yalan siyasetine sarıldı? İşte planlı yalanların nedeni!

''BİR DAHAKİ SEÇİM SEÇMEN BUNU YUTMAYACAKTIR''

Bir söz var; yalanlarınızla bir kesimi sürekli inandırabilirsiniz, yalanlarınızla herkesi bir kere inandırabilirsiniz ama yalanlarınızla herkesi her zaman inandıramazsınız. Siz yalanlarınızla İstanbul seçimini almış olabilirsiniz ama bir dahaki seçim bu seçmen bunu yutmayacaktır.

''HEDEFLEDİKLERİ KİTLELERİ AYDINLATMALIYIZ''

Hepimizin ısrarla bu saçmalıklara cevap vermeye gerek yok demeden, Öztrak gibilerin hedef aldığı ve inandırmaya çalıştığı kitleye yönelik paylaşım yapmalı ve gerçeği göstermeliyiz. Bunlar kesinlikle bir merkezden yönetilen planlı, programlı bir yalan siyaseti.