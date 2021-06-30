Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'dan flaş açıklama: En kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım
Çiftlik Bank adı altında dolandırıcılık ağı oluşturarak binlerce vatandaşı dolandıran firari Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'dan flaş bir açıklama geldi. Aydın, avukatları aracılığıyla paylaştığı videoda, ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" dedi.
Nitelikli dolandırıcılık nedeniyle 2018 yılından bu yana aranan Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın videolu bir açıklama yaptı. Mehmet Aydın şu ifadeleri kullandı:
*Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.
Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.
Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.
Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."
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