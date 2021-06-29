YKS'ye giren başörtülü öğrenciye 28 Şubat zulmü!

Ardından diğer gözetmene dönerek 'Öğrenciyi sınavdan atsak mı' diyerek gülüştüler. Daha sonra tekrar yanıma gelen Kaplan, 'Senden doktor olsa ne olur. AK Parti'nin işlerini yapmazsan senden hiçbir şey olmaz' dedi. Saat 9.55 sıralarıydı. Dışarıya çıksaydım, sınava geri alınmazdım. Bu yüzden durumu dışarıdaki birilerine anlatamadım. Dört yıldır çalıştığım sınava böyle bir psikolojiyle girdim. Davacıyım" dedi.

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