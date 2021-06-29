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Elmalı'da yaşanan iğrenç olayla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama: Hiçbir şekilde...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Bir çocuğun, fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Elmalı'da yaşanan iğrenç olayla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama: Hiçbir şekilde...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili, "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz."

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