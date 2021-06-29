Eski TC kimlik kartları artık geçerli olmayacak! O ülkeye seyahat edeceklere kritik uyarı | YENİ TC KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

KİMLİK KARTININ SAĞLADIKLARI

Güvenli kimlik doğrulaması, sahip olduğu görsel güvenlik öğeleri ve elektronik güvenlik öğeleri ile daha etkin bir şekilde yapılabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı üzerinde yer alan fotoğraf, imza, görsel güvenlik öğeleri ile kişi ve belge fiziksel olarak doğrulanabilmektedir. Sahip olduğu sertifikalar (X.509 kimlik doğrulama ve kart yayıncı sertifikaları gibi), PIN ve Biyometrik veri ile elektronik olarak doğrulanabilmektedir.

Sahip olduğu elektronik sertifikalar ve elektronik kimlik doğrulama yöntemleri ile elektronik ortamda sunulan hizmetlere erişim için kullanılabilmektedir.

Sahip olduğu temassız yongadaki veriler ve arka yüzünde yer alan MRZ alanındaki bilgiler ile seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir.

Temaslı yongada ayrılmış alana elektronik imza sertifikası yüklenerek e-imza aracı olarak kullanılabilmektedir.