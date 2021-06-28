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Son dakika: Müsilaj temizliğinde son durum! | Bakan Kurum açıkladı: 1928 atık su numunesi inceleniyor

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde toplam 7 bin 932 metreküp müsilajın temizlendiğini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bin 928 atık su numunesini laboratuvarlarda incelendiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Son dakika: Müsilaj temizliğinde son durum! | Bakan Kurum açıkladı: 1928 atık su numunesi inceleniyor

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinin 20'nci gününde 475 bölgedeki çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Bakan Kurum, "27 Haziran'daki 502 metreküp müsilaj ile birlikte toplamda 7 bin 932 metreküp müsilajı toplayarak bertarafa gönderdik. 27 Haziran itibarıyla illerimizde İstanbul 3 bin 774 metreküp, Kocaeli 460 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 785 metreküp, Yalova 1830 metreküp müsilajı, sahadaki 1500'den fazla ekip arkadaşımız ve ekipmanımızla Marmara Denizi'mizden temizledik. Çalışmalarımızın ara vermeden sürdürdüğümüz 20'nci gününde; toplam 7 bin 20 denetimi tamamladık, 1928 atık su numunesi aldık, numuneleri çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara Denizi'mizi hep birlikte, gece gündüz çalışarak temizleyeceğiz" dedi.

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