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Son dakika: Irak'ta öldürülen teröristlerin PKK'nın sözde özel güç yapılanmasından olduğu açıklandı! Saldırı hazırlığı yapıyorlardı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dün Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye’de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Son dakika: Irak'ta öldürülen teröristlerin PKK'nın sözde özel güç yapılanmasından olduğu açıklandı! Saldırı hazırlığı yapıyorlardı

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar hakkında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamada dün öldürülen teröristlerin kim oldukları açıklandı.

IRAK'TA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

Yapılan resmi açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

KİM OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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