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Şırnak’ta terörün finans kaynağına darbe: 23 gözaltı

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Şırnak’ta terörün finans kaynağına darbe: 23 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlattı.

Operasyonda, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 6 adet fişek, 23,08 gram metamfetamin, 8,65 gram esrar, 1,52 gram eroin, 3 adet sentetik ecza maddesi, 16 bin 200 adet tütün sarma kağıdı, 2 bin 600 paket kaçak sigara, 29 adet kaçak telefon ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 23 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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