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Son dakika: PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, 'nca terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D., tutuklandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika: PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağladığı tespit edilen A.D.'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan A.D., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sorgusu tamamlanan A.D., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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