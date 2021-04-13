Son dakika: PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberine göre Adıyaman'da, İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D., tutuklandı.
GÜNDEM DHA
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağladığı tespit edilen A.D.'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan A.D., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sorgusu tamamlanan A.D., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.