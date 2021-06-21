21 Haziran 2021, Pazartesi
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Şırnak’ta terörün finans kaynağına darbe: 35 gözaltı

’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 35 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Şırnak’ta terörün finans kaynağına darbe: 35 gözaltı

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-20 Haziran 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 721,74 gram metamfetamin, 112,71 gram eroin, 9,98 gram esrar, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet , 3 bin 780 paket kaçak sigara, 543 çift spor ayakkabı, 288 adet cep telefonu aksesuarı, 275 adet puro, 172 paket tütünü, 66 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


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