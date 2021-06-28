Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı! Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız

"Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığımız bu dönemde, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi, şanlı tarihine yeni sayfalar ilave etti. İnşallah bundan sonra da hem planlama hem icrada aynı hassasiyet, dikkat ve özenle görevlerini yapmayı sürdürecekler. Artan bir şiddet ve tempoda bu mücadelemizi devam ettirecek, Kara Kuvvetlerimiz başta olmak üzere diğer unsurlarla beraber koordineli bir şekilde terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı.