Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı! Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelesine devam edeceğini dile getirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz başta olmak üzere diğer unsurlarla beraber koordineli bir şekilde terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" dedi.
Bakan Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti. Bakan Akar kabulde, Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti.
"BİRÇOK COĞRAFYADA BARIŞA KATKI SAĞLAMAKTADIR"
Kara Kuvvetlerinin vatanının, hudutlarının ve milletinin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ülkemizin, asil milletimizin ve bölgemizin güvenliği ve barışı için yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadele ederken aynı zamanda BM, NATO, AGİT ve AB bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Azerbaycan, Libya, Katar, Kosova, Bosna-Hersek, Somali, Afganistan ve daha birçok coğrafyada bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır" dedi.
"MÜCADELE DEVAM EDECEK"
Bakan Akar, koronavirüs salgınının olumsuz şartlarına rağmen TSK'nın hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığımız bu dönemde, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi, şanlı tarihine yeni sayfalar ilave etti. İnşallah bundan sonra da hem planlama hem icrada aynı hassasiyet, dikkat ve özenle görevlerini yapmayı sürdürecekler. Artan bir şiddet ve tempoda bu mücadelemizi devam ettirecek, Kara Kuvvetlerimiz başta olmak üzere diğer unsurlarla beraber koordineli bir şekilde terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı.
Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Bakan Akar, "Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze kadar Kara Kuvvetlerimizin bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı. Bakan Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere tüm kuvvet personelini tebrik etti.
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