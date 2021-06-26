Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 'Eren-13' operasyonları kapsamında 2 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
GÜNDEM ahaber.com.tr
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
Eren 13 Operasyonları'nda, Şırnak Bestler Dereler'de, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) June 26, 2021