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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 'Eren-13' operasyonları kapsamında 2 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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