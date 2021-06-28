28 Haziran 2021, Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalya'da kritik diplomasi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da DEAŞ’la mücadele kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ikili temaslarda bulunduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalya'da kritik diplomasi

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar toplantıları için İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili temaslarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu görüşmelere dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya'daki temaslarımızı Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le yaptığımız görüşmelerle sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da DEAŞ'la mücadele kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ikili temaslarda bulunduğunu açıkladı.

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