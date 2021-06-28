Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Roma'da iki önemli toplantı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'nın ardından Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı'na da katıldı.



Bakan Çavuşoğlu toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kısıtlı katılımlı Suriye konulu Bakanlar Toplantısına katıldık. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdik" dedi.

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