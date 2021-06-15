Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı | Gönül coğrafyasından Müslüman kalplere çifte ezan

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'a yaptığı ziyaret kapsamında Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ve Filibe kentlerini ziyaret ettikten sonra başken Sofya'ya geçerek Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı ile görüştü.

Erbaş, görüşmesinin ardından ziyareti ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "Gönül coğrafyası olarak biz buraları kabul ediyoruz. Yani 500-600 yıl birlikte yaşadığımız bu topraklarda yine gönül birlikteliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. İki ülke arasındaki iş birliği her alanda devam ediyor." dedi.

Bulgaristan'da bulunmaktan dolayı mutlu ve huzurlu olduğunu belirten Erbaş, "Bizim birbirine en yakın iki ülke olarak gördüğümüz Türkiye ve Bulgaristan'ın kardeşliği, birbirine komşuluğu, yakınlığı en üst seviyede devam ediyor. Bugün Kırcaali, Filibe ve Sofya'da çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Kırcaali'de yeni bir cami yapıldı, o camide namaz kıldık. Müslümanları ziyaret ettik, Kırcaali'de yaşayan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Sonra Filibe'ye geldik. Filibe'de iki güzel camimizi ziyaret ettik. Birisinde ikindi namazı kıldık. Şu anda Sofya'dayız." diye konuştu.