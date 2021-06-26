26 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla ilgili önemli açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 929 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 26.06.2021
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Son dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla ilgili önemli açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 929 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğini 18'inci gününde 425 bölgede çalışmaları sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 25 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 3 bin 102 metreküp, Kocaeli 438 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 691 metreküp, Çanakkale 714 metreküp, Yalova 1677 metreküp müsilajı düzenli depolama sahalarına gönderdik."

Kurum, "6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimiz için gece gündüz demeden sahadayız." bilgisini paylaştı.

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