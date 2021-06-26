Son dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla ilgili önemli açıklama!

Kurum, "6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimiz için gece gündüz demeden sahadayız." bilgisini paylaştı.

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