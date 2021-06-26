Son dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla ilgili önemli açıklama!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 929 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 929 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğini 18'inci gününde 425 bölgede çalışmaları sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:
"25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 25 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 3 bin 102 metreküp, Kocaeli 438 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 691 metreküp, Çanakkale 714 metreküp, Yalova 1677 metreküp müsilajı düzenli depolama sahalarına gönderdik."
Kurum, "6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimiz için gece gündüz demeden sahadayız." bilgisini paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? Harita konumu...
- YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?
- YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...
- YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?
- YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman yapılacak? AYT YDT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM takvimi!
- Bugün yasak var mı? YKS günü 26 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saat kaçta başlayacak?
- YKS saat kaçta bitecek? 2021 YKS 1. Oturum TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? ÖSYM açıkladı!
- Sınava girmeden okunacak dualar neler? Sınavdan önceki gece okunacak dualar hangileri?
- YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 26 Haziran Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?
- LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Lise tercih tarihleri belli oldu mu 2021?