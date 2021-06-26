YKS günü yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek AYT ve YDT oturumları öncesinde öğrenciler ve velileri, sınav günü sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. İkinci kademeli normalleşme sürecinde cumartesi uygulanan tam gün kısıtlaması kaldırılmış, kısıtlama 21.00'de başlayacağı bildirilmişti. Şimdi ise gözler pazar gününe çevrildi. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 YKS AYT YDT günü yasak var mı? 27 Haziran Pazar kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 27 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ...

2021 YKS 27 Haziran'da gerçekleştirilecek AYT ve YDT oturumlarının ardından sona erecek. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak, pazar günü ise tam gün kısıtlama olacak.

Buna göre, 26 Haziran Cumartesi saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazar günü de kapsayacak şekilde uygulanacak ve 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Yeni normalleşme kararına göre, sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'dan sonra tamamen kalkacak.